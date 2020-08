Lozano in partenza, ci sono 3 club spagnoli: ADL fissa prezzo molto alto

Hirving Lozano è in uscita dal Napoli, ma tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno sulla scrivania di De Laurentiis. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il calciatore è stato valutato 40 milioni di euro e al momento ha mercato in Spagna. Ci sono 3 club a lui interessati, si tratta di Valencia, Siviglia e Atletico Madrid. Ma servirà la proposta giusta per convincere il Napoli a cederlo.