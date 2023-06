Lozano, l'ex intermediario: "Arabia? Ma no, lui sogna top club come Liverpool o Manchester"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Monfrecola, ex intermediario di Hirving Lozano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Monfrecola, ex intermediario di Hirving Lozano: "Sono rimasto sorpreso dall'interesse dell'Arabia Saudita per Lozano. Anche in Messico, tutti sono convinti che il ragazzo avrebbe lasciato Napoli solo per la Premier League e ora sono un po' perplessi da questa notizia. Anche perché il Messico deve preparare le prossime competizioni, quindi i tifosi sperano che Lozano possa quantomeno restare al Napoli. Io resto scettico sullo strapotere e sull'appeal degli arabi nel calcio, visto che avevano provato a fare lo stesso con la MLS e lì il calcio non è decollato.

La parte economica è importante, ma non è ancora tutto nel calcio. Futuro Lozano? Aston Villa e West Ham hanno mostrato interesse, ma sembra sempre che sia un interesse timido. Lozano ha sempre sognato piazze come Liverpool e Manchester, quindi non credo possano attirarlo molto".