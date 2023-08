Lozano-Los Angeles, domani chiude mercato americano: ipotesi cessione a gennaio

Il Los Angeles Fc è fortemente interessato a Hirving Lozano, attaccante del Napoli in scadenza di contratto

Il Los Angeles Fc è fortemente interessato a Hirving Lozano, attaccante del Napoli in scadenza di contratto. Come ricorda il Corriere del Mezzogiorno, domani chiude la sessione estiva del mercato americano e dalla Mls vogliono farsi avanti per prenderlo a gennaio. La sua situazione impone cautela.