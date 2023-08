Lozano-Los Angeles sta sfumando, dal Messico: "Non vuole giocare in Mls"

Kery Ruiz, giornalista messicano esperto di mercato, ha scritto su Twitter che Lozano non è particolarmente entusiasta dell'idea Mls

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kery Ruiz, giornalista messicano esperto di mercato, ha scritto su Twitter che Lozano non è particolarmente entusiasta dell'idea Mls, per questo la trattativa coi Los Angeles FC è fredda. In più il Napoli spara alto perché vorrebbe il rinnovo del messicano. Per questo la trattativa non si sblocca e il mercato in America scade alle 6 domattina (ora italiana).