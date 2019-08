Lozano-Napoli, spunta una novità importante sulle modalità di pagamento: i dettagli

E’ fatta per Hirving Lozano al Napoli. E secondo le condizioni economiche ch’erano note, ma con una tempistica inaspettata, scrive quest'oggi il Corrieere dello Sport. Il Napoli verserà il 42mln senza sentirsi soffocare da una elargizione immediatamente massiccia: nessuno sconto dal PSV sulla cifra, ma che potrà essere essere versata in quattro comode annualità. E non è poco per le strategie del Napoli in questo finale di mercato.