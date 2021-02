Lozano nel mirino di Juve e Milan per l'estate: i bianconeri possono contare sulla carta Raiola

La stagione incredibile che sta facendo fin qui l'attaccante del Napoli Hirving Lozano, non sta passando sotto traccia. Il messicano è una delle note liete degli azzurri e con prestazioni e gol sta trascinando la compagine di Gennaro Gattuso. Ebbene il grande rendimento che sta avendo Lozano sta attirando le sirene di diverse squadre. Come riportato da Calciomercato.it. la Juventus starebbe pensando proprio a lui per l’estate. La società bianconera può vantare un canale privilegiato con Mino Raiola, agente del calciatore. Oltre ai bianconeri, anche il Milan sembrerebbe però essersi interessato al gioiello di casa Napoli.