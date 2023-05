Lozano pronto per Dimaro, poi si accenderà il mercato: due possibili destinazioni

Quale futuro per Hirving Lozano? Nonostante l'infortunio il Chucky sembra destinato a partire, stando a quanto riferito da La Repubblica

Quale futuro per Hirving Lozano? Nonostante l'infortunio il Chucky sembra destinato a partire, stando a quanto riferito da La Repubblica: "Il giocatore ritornerà a disposizione direttamente nel ritiro estivo di Dimaro (dal 14 luglio) e dovrebbe quindi avere il tempo per dimostrare ai suoi estimatori di essere completamente guarito, in vista di un trasferimento a titolo definitivo a fine agosto in Olanda oppure in Spagna"