Lozano, Raiola lavora per concludere quanto prima l'affare

Gli agenti di Hirving Lozano al lavoro per cercare di sbloccare la trattativa con il Psv per il passaggio del messicano in maglia azzurra. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino': "Per Lozano, - si legge sul quotidiano - i suoi agenti (Mino ed Enzo Raiola) sono a lavoro da settimane e sperano di concludere quanto prima tutte le ultime formalità con il Napoli e il Psv.