Lozano, spunta un indizio: la famiglia della moglie in volo verso Eindhoven

Sempre più indizi portano Hirving Lozano ad un passo dal Napoli. A dare un ulteriore dettaglio è la redazione di Gonfialarete.com, che racconta come oggi la famiglia di Lady Lozano prenderà un aereo dal Messico, direzione Eindoven. L’intenzione è quella di stare vicino ai ragazzi negli ultimi giorni in Olanda e nei primi di ambientamento a Napoli. La famiglia Lozano al completo è già stata a Napoli qualche mese fa (senza incontrare Ancelotti, per quanto ci risulta) e ha apprezzato molto la città e la costiera amalfitana",