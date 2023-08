Lozano, tutto bloccato: nessuna offerta e rifiuta il rinnovo (al ribasso)

Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il messicano al momento non ha offerte concrete per cambiare aria

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quale sarà il futuro di Hirving Lozano? Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il messicano al momento non ha offerte concrete per cambiare aria e al momento i suoi agenti hanno rifiutato l’ipotesi del prolungamento (al ribasso) dell’attuale contratto. Attualmente il Chucky guadagna 4,5 milioni a stagione fino al 2024 e non ha accettato il rinnovo a 2,5 milioni fino al 2026.

