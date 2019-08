Lozano, tutto confermato: non è stato convocato, martedì partirà per Roma per le visite

Non ci sono più dubbi. Hirving Lozano sarà un giocatore del Napoli ed è ormai definito anche il programma dei prossimi giorni, come conferma anche l'inviato in Olanda di ClaroSports, Daniel Reyes: "Lozano partirà martedì per Roma per le visite mediche, mercoledì poi partirà per Napoli e giovedì dovrebbe essere presentato come nuovo giocatore. Quest'oggi non è stato convocato dal PSV per la gara di campionato".