Lozano verso l'addio: sta ascoltando proposte da tre club

Hirving Lozano ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe partire. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Lozano ha «aperto» alla Premier, che gli piace e il West Ham l’ha saputo e ci sta pensando con l’Aston Villa, però ha scoperto che per adesso gli estimatori sono in Ligue 1, ad esempio il Lione. Ma questi sono discorsi che verranno affrontati più in là, perché il mercato ha i suoi tempi anche lunghi e non è ancora realmente cominciato".