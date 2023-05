Lozano-Zielinski, nessun rinnovo: si cercano offerte per addio in estate

Da parte del Napoli non è previsto un tavolo di contrattazione con Piotr Zielinski e Hirving Lozano

Da parte del Napoli non è previsto un tavolo di contrattazione con Piotr Zielinski e Hirving Lozano. Il polacco e il messicano hanno contratti molto pesanti per il bilancio della società e accordi che scadranno nel 2024. Si preferisce attendere gli sviluppi di mercato per capire come si potranno definire le due posizioni.

Per De Laurentiis chi vorrà restare dovrà fare un sacrificio, perché non ha intenzione di sforare il limite dei 3,5 milioni d’ingaggio. E i due sono oltre. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.