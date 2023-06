Lucas Hernandez al PSG: il Bayern Monaco incassa i soldi che serviranno per Kim

Si trasferirà per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, soldi che il Bayern Monaco - scrive la Bild - girerà al Napoli per Kim Min-jae.

Ormai si attende solo l'annuncio ufficiale: Lucas Hernandez lascia il Bayern Monaco. Il difensore francese ha superato con successo le visite mediche sostenute in giornata e si appresta a diventare un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Come riportano i media transalpini, stasera dovrebbe firmare il contratto, mentre l'ufficializzazione potrebbe essere data la prossima settimana. Si trasferirà per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, soldi che il Bayern Monaco - scrive la Bild - girerà al Napoli per Kim Min-jae.