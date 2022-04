Luis Alberto-Napoli, Mediaset: ha un desiderio ed è promesso a un altro club

Pietro Pinelli, giornalista Mediaset, corrispondente da Roma ed esperto di Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Pietro Pinelli, giornalista Mediaset, corrispondente da Roma ed esperto di Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mertens era più un desiderio di Sarri, perché lui vuole Napoli anche con un'offerta al ribasso. Luis Alberto? E' un giocatore che con Sarri vive un rapporto conflittuale ormai da inizio stagione, i due non si prendono. Recentemente hanno avuto un confronto negli spogliatoi. Il desiderio del giocatore è quello di tornare in Spagna. Lotito inoltre chiede circa 40 milioni di euro per il giocatore. Luis Alberto è stato promesso al Siviglia, che però deve vendere prima due giocatori".