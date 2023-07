Luis Enrique si presenta: nessun riferimento a Osimhen o all'acquisto di un attaccante

Luis Enrique è stato presentato come nuovo allenatore del Psg. Durante la conferenza stampa non c'è stato alcun accenno diretto a Osimhen

Luis Enrique è stato presentato come nuovo allenatore del Psg. Durante la conferenza stampa non c'è stato alcun accenno diretto a Victor Osimhen, obiettivo di mercato dei francesi, ma neppure si è parlato della necessità di comprare un grande attaccante. D'altronde al momento la priorità è risolvere il dilemma Mbappè col Real alla finestra, il rinnovo distante e la volontà del club di non proseguire con lui senza rinnovo per non perderlo gratis nel 2024.