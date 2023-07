Lukaku rifiuta l'Arabia e rispetta il patto con Giuntoli: vuole solo la Juve, ingaggio monstre

Il patto di ferro stretto fra Romelu Lukaku e la Juventus, in seguito alla fine dell'avventura del belga con la maglia dell'Inter, resiste

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il patto di ferro stretto fra Romelu Lukaku e la Juventus, in seguito alla fine dell'avventura del belga con la maglia dell'Inter, resiste anche contro qualche ostacolo di troppo. Come riportato dal Corriere dello Sport di questa mattina, la Saudi Pro League è tornata alla carica per il belga e l'ha fatto con un biennale da 100 milioni di euro più 50 per il cartellino.

Pressing Chelsea, ma Romelu vuole la Juventus

Il Chelsea ovviamente spinge per la soluzione araba, ma Big Rom non ne vuole sapere: ormai ha deciso che il suo futuro sarà a Torino, dove per lui è pronto un contratto da 9 milioni a stagione per 3 anni. Lukaku - scrive il quotidiano - vuole solo la Juventus, che peraltro offrirebbe al Chelsea meno soldi (circa 40 milioni di euro).