Lungo stop per Ospina: l'Al Nassr punta su Keylor Navas

Ospina si è infortunato al gomito del braccio destro nell'ultima partita giocata e si teme uno stop lungo

Keylor Navas potrebbe tornare a giocare con Cristiano Ronaldo. L'Al Nassr, infatti, ha aperto le trattative con il Paris Saint-Germain per l'ingaggio del portiere costaricano; l'infortunio di David Ospina, riporta Marca, ha costretto l'allenatore Rudi García a chiedere l'acquisto di un nuovo portiere e la prima opzione è proprio l'ex giocatore del Real Madrid. L'operazione potrebbe chiudersi addirittura in settimana, visto che giovedì il PSG giocherà in amichevole contro una selezione mista formati da calciatori di Al Nassr e Al Hilal.