Luperto-Empoli, manca solo la firma: Andreazzoli lo aspetta a inizio settimana

Sebastiano Luperto è pronto a trasferirsi all’Empoli in prestito oneroso con alcuni bonus a favore del Napoli. I dettagli vengono raccontati da La Gazzetta dello Sport, che poi aggiunge: "Accordo quasi raggiunto nei dettagli, in attesa delle firme tra i due club. Il difensore leccese cerca nuove conferme in Toscana dopo l’ultimo campionato a Crotone. L’Empoli ha ottenuto il diritto di riscatto sul giocatore. Andreazzoli lo aspetta ad inizio settimana".