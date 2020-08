Luperto in uscita: sul difensore c'è l'interesse di una neopromossa

Sebastiano Luperto potrebbe lasciare presto la maglia azzurra ed approdare a La Spezia. La società neopromossa, alla ricerca di calciatori con esperienza in Serie A, ha messo gli occhi sul centrale del Napoli. A riportarlo è Tuttosport. Il classe 96 salentino quest’anno è stato impiegato molto poco, appena 3 partite per lui sotto le gestione Gattuso e 9 in totale. Il centrale quindi potrebbe ripartire da una realtà minore, dove potrebbe invece trovare più spazio.