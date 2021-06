Luperto rientra a Napoli: potrebbe restare per completare la difesa

Dopo il prestito con la maglia del Crotone, Sebastiano Luperto è pronto a tornare a Napoli. Stavolta per restarci, forse. Nel senso che la società azzurra sta pensando di non girarlo di nuovo ad un altro club ma di lasciarlo in rosa come con Benitez. L'edizione odierna del Corriere dello Sport paventa questa possibilità per il centrale pugliese di anni 24 reduce da una buona stagione col Crotone, nonostante la retrocessione. Potrebbe essere lui a completare il pacchetto dei difensori.