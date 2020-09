Luperto vuole giocare, due club in pressing: il Napoli blocca la cessione

Il Napoli blocca Luperto, in attesa di conoscere il futuro di Koulibaly e Maksimovic. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport sono tante le offerte per il centrale, che in questo momento però è stato bloccato dal Napoli.

"I dubbi sul futuro di Koulibaly e Maksimovic, oltre a quelli sui loro probabili sostituti (Papastathopoulos e Senesi sono i due arrivi più probabili) costringono il Napoli a non liberare Luperto che di offerte ne ha. Il Genoa (ieri gli agenti Nappi e Caliandro hanno incontrato a Milano il ds del Genoa, Faggiano), il Parma ed il Crotone stanno insistendo e Luperto non vorrebbe perdere l’occasione di andare a giocare in una squadra di serie A con la continuità di cui ora ha bisogno"