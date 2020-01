"Ma che dobbiamo fare con questo" è l'ultima moda del momento

"Ma che dobbiamo fare con questo" è una delle frasi ricorrenti dell'ultimo mercato. Basta navigare sui social per rendersi conto che i tifosi difficilmente si accontentano. Lo dissero per Ghoulam, Koulibaly, Jorginho e ora per Demme, Petagna, Rodriguez. Ogni possibile acquisto nasconde insidie o limiti. Come se il Napoli si divertisse a puntare sui calciatori sbagliati. Certo, può capitare che una società sbagli, lo stesso Napoli ha spesso fallito determinati acquisti, anche cari, ma la moda del "criticare a prescindere" si sta diffondendo a macchia d'olio in questo particolare periodo storico.

Gli ultimi due casi sono quelli di Petagna e Rodriguez: il primo sarà a breve del Napoli, il secondo era ad un passo, poi è andato al Psv. I tifosi, commentando sulle nostre pagine le notizie di mercato, non hanno lesinato giudizi affrettati, spesso superficiali. Una domanda sorge spontanea: hanno mai visto giocare i calciatori in questione? Probabilmente non tutti. Allora si fermano al nome, alla squadra di provenienza, al "sentito dire". Petagna non sarà Higuain, ma in un anno e mezzo ha segnato con la Spal 25 gol e difende palla come pochi. Si tratta di un acquisto funzionale, al Napoli manca uno bravo come lui a difendere palla, in più ha 25 anni e ampi margini di crescita. Rodriguez è sfumato ma certe critiche restano. Molti tifosi dimenticano che al Napoli serve un'alternativa a Mario Rui sulla sinistra, non un titolare. Rodriguez sarebbe stata l'alternativa a Di Lorenzo, Hysaj o Luperto, futuri terzini titolari quando non ci sarà il portoghese (in attesa, ovviamente, di Ghoulam). Che dire di Demme, da molti bocciato già al suo arrivo, oggi un idolo. Calma coi giudizi.