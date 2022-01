"Ma come 10mln? Ne vale molti di più!", tifosi Getafe (e non solo) tristi per Olivera al Napoli

Mathias Olivera è sempre più vicino al Napoli, operazione in via di definizione per l'estate. In Spagna se ne parla tanto e i tifosi del Getafe sui social commentando con un pizzico di dispiacere il possibile addio del calciatore uruguaiano. "Ma come 10 milioni, sono davvero pochi" scrive qualcuno alludendo alla sua grande stagione. Ci sono anche tifosi di altre squadre tristi: "Che peccato vada al Napoli e non all'Atletico". Molti lo ringraziano per i mesi trascorsi al Getafe come se fosse già addio: "Grazie di tutto, meritavi il grande salto" la sintesi di alcuni messaggi.