Machach ancora in Calabria e in B: il Napoli lo cederà in prestito al Cosenza

Dopo l'esperienza al Crotone, Zinedine Machach dovrebbe restare in Calabria - e in Serie B - anche per questa stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, adesso sarà il Cosenza a prelevarlo dal Napoli. La formula scelta è ancora una volta quella del prestito: il centrocampista classe '96, dal carattere esuberante, è pronto ad una nuova avventura.