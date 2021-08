Machach attira l'interesse della B: per il '96 s'è fatto avanti il Como

Il Como guarda in casa Napoli per rinforzare il proprio reparto offensivo. L'obiettivo, come riportano i colleghi di Gazzetta, è Zinedine Machach, fantasista classe '96 reduce dall'esperienza in Olanda con il VVV-Venlo collezionando 29 presenze con sei assist. Il franco-marocchino vanta già tre esperienze in Serie B con le maglie di Cosenza, Crotone e Carpi.