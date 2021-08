Machach può tornare in Serie B: tre squadre hanno chiesto il prestito

Quale futuro per Zinedine Machach? Sulle tracce dell'ex Tolosa ci sono tre squadre, tutte in Serie B, che vorrebbero prenderlo in prestito gratuito. Oltre al Como si sono fatti vivi anche il Perugia e il Pordenone. Quest'ultimo club vanta ottimi rapporti col Napoli e potrebbe dunque spuntarla. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.