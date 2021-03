Mai così bene, Lozano raggiunge il suo massimo valore di mercato: i dati Transfermarkt

Tredici gol e quattro assist alla sua seconda stagione in Serie A, Hirving Lozano è definitivamente esploso con la maglia del Napoli. Tanto che il suo valore di mercato, secondo i dati aggiornati da Transfermarkt.it, ha raggiunto un nuovo massimo: 45 milioni di euro. Quando ha lasciato il PSV il Chucky sulla carta - secondo il portale - valeva 40 milioni, per poi scendere a 28 dopo la prima annata deludente in Serie A. All'ultimo aggiornamento era risalito a 38 milioni. Quest'anno è riemerso del tutto il suo talento e l'ha portato ad aumentare la sua quotazione e a raggiungere il valore di mercato più alto della sua carriera.

@HirvingLozano70 sube su valor como la espuma. Con la nueva actualización de mercado alcanzó su máximo valor histórico



El #Chucky se afianza aún más como el mexicano más valioso a nivel mundial.



🇲🇽: https://t.co/2qz3lIN5da pic.twitter.com/gGy8H2s2oE — Transfermarkt.mx (@TMmexico_news) March 23, 2021