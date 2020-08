Mai così tanti giocatori in partenza: oltre 10 giocatori possono lasciare Napoli

Mai il Napoli aveva intenzione di cedere così tanti calciatori durante una singola sessione di calciomercato. Ovviamente non tutti andranno via, molto dipenderà dalle offerte, ma la lista dei partenti, di quelli cedibili, è folta, e comprende vari calciatori.

Eccoli: Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, Ghoulam, Allan, Milik, Ounas, Younes, Llorente.

Non fanno parte di questa lista Karnezis, al Lille nell'affare Osimhen, Callejon, via per contratto in scadenza, e Leandrinho, già ceduto in Brasile.