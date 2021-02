Maksimovic in scadenza, la prossima settimana arriva l'agente per l'incontro decisivo

Ancora da chiarire il futuro di Nikola Maksimovic. Il serbo è in scadenza, ma a quanto pare - riferisce quest'oggi il Corriere dello Sport - la prossima settimana arriverà da queste parti il suo manager, Fali Ramadani, per fare un punto serio e magari anche risolutivo della situazione. Una situazione complessa e controproducente per tutti, considerando la delicatezza del momento della squadra.