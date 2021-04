Maksimovic-Inter, arrivano conferme: è in pole, ma chiede oltre il doppio dell'attuale ingaggio

L’Inter a fine stagione dovrà rivedere il proprio pacchetto difensivo - sottolinea Tuttosport - nel quale c'è anche Ranocchia. E proprio la posizione in bilico di Ranocchia sta spingendo il club a cercare almeno un rinforzo e il mercato dei parametri zero, seppur meno ricco di opportunità gustose rispetto al passato, è un bacino interessante per l’Inter.

MAKSIMOVIC IN POLE - Maksimovic, assistito da Fabio Ramadani, potente agente che segue anche Handanovic e ha concluso negli anni molti affari con il club nerazzurro, è un elemento che potrebbe risolvere da solo il ruolo di vice Skriniar o De Vrij, potendo agire sia da centrale destro che come guida della difesa. Non rinnoverà col Napoli e per firmare chiede un contratto da 2.5/3 milioni (rispetto all’1.2 percepito in azzurro).