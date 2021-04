Maksimovic proposto all'Inter: non è una prima scelta nerazzurra

Nikola Maksimovic a giugno andrà in scadenza di contratto col Napoli ed è in cerca di nuova sistemazione. A parlare del difensore classe '91 è l'edizione odierna di Tuttosport. "Non è un mistero che Ramadani, potente agente internazionale che cura gli interessi anche di Handanovic, abbia proposto da tempo Maksimovic, 29enne centrale serbo in scadenza di contratto col Napoli. Il giocatore, come alternativa, non dispiace, ma non è una prima scelta.