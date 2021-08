Maksimovic resta un'opzione: il Napoli non ha ancora affondato il colpo

Nikola Maksimovic resta un’opzione per la difesa. Dopo l'addio di Sebastiano Luperto, il Napoli si ritrova con soli tre centrali e dovrebbe prenderne un altro per completare il pacchetto. Ma il sodalizio partenopeo non ha ancora affondato il colpo per il ritorno del serbo. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.