Maksimovic vuole più del doppio dell'ingaggio attuale: la posizione del Napoli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Inter non guarda in casa Napoli solo per Milik ma anche per Maksimovic, difensore centrale in scadenza di contratto, che Gattuso vorrebbe trattenere senza però fare i conti con le sue richieste economiche. Il suo agente chiede 2,5 milioni di euro, più del doppio di quanto percepisce attualmente in una stagione. Richiesta molto distante dalle idee di De Laurentiis, con un prolungamento che dunque è decisamente complicato e una situazione che potrebbe spalancare la strada all'interesse interista.