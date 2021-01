Malcuit ad un passo dalla Fiorentina: scelta la formula, le cifre

Continua a muoversi, ma in uscita, il mercato del Napoli. Kevin Malcuit, ad esempio, è vicino al trasferimento alla Fiorentina. Ulteriori dettagli sull'edizione odierna di Repubblica. La formula sarà la seguente: prestito oneroso con diritto di riscatto che si aggirerà attorno ai 6 milioni di euro, col calciatore che ha il contratto in scadenza nel 2022 e col Napoli che dunque non potrà chiedere di più per il laterale ex Lille.