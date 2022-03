Malcuit ai saluti, Gazzetta: "Non rinnoverà, ma vuole lasciare un buon ricordo"

l giovane Zanoli potrebbe essere l'indiziato principale per la sostituzione di Di Lorenzo domenica prossima contro l'Atalanta

Il giovane Zanoli potrebbe essere l'indiziato principale per la sostituzione di Di Lorenzo domenica prossima contro l'Atalanta. Tra le ipotesi c'è anche Malcuit, a tal proposito l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Il 30enne francese è in scadenza di contratto alla quarta stagione in azzurro. Non è previsto il rinnovo. Malcuit ci tiene però a lasciare un buon ricordo".