Malcuit fa pure l'uomo mercato: è grande amico di Pepè e prova a convincerlo

Terzino di spinta ma anche uomo mercato. Kevin Malcuit è in pressing per portare in azzurro Pepè. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il terzino azzurro è grande amico di Pepè che è stato suo compagno proprio nell’attuale club del calciatore, il Lilla. Per questo Malcuit sta provando a convincere il calciatore, tentato anche da piste estere come il Manchester United e il Psg.