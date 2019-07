Malcuit in pressing su Pépé: telefonate continue per convincerlo a preferire Napoli

Il Napoli va in pressing su Nicolas Pépé, con un alleato importante: Kevin Malcuit. Il terzino azzurro, stando a quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è in continuo contatto col suo ex compagno di squadra, vista la grande amicizia che c'è tra i due: "Già, il terzino francese Kevin Malcuit, ex compagno al Lilla e grande amico dell’attaccante, gli ha telefonato più volte per convincerlo a scegliere l’azzurro. Non che Nicolas non voglia venire, ma è attratto anche dalla Premier e da altre trattative di cui si parla (dal Manchester United, all’Arsenal, al Psg)".