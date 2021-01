Malcuit in uscita, ma non basta: servono altre due cessioni per un acquisto

Malcuit potrebbe andare al Parma, Llorente è in bilico, ma non basta l'addio dell'ex Lille per un nuovo acquisto. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che un nuovo innesto, un terzino, potrebbe arrivare solo con l'eventuale addio di Ghoulam e Lobotka, seguito dal Torino. I nomi sono due: Emerson del Chelsea e Junior Firpo che è in uscita dal Barcellona.