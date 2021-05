Malcuit tornerà a Napoli a fine stagione: la Fiorentina non lo riscatterà

In casa Fiorentina si va incontro ad una rivoluzione dell'organico in vista della prossima stagione, stando a quanto riportato da La Nazione oggi in edicola. In difesa, ad esempio, Kevin Malcuit non farà più parte della rosa. Per lui - si legge - è previsto il ritorno al Napoli per fine prestito: niente riscatto per il terzino francese.