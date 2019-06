Malfitano attacca il Napoli: "Non mi abbasso al loro livello misero! Vogliono vendere Kou, Allan e Insigne, ma c'è un carro di giornalisti prezzolati"

Nel corso di Fuorigioco su Julie Italia, il giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano ha parlato delle possibili cessioni del Napoli: "Da mesi si sente nelle radio e nelle tv che il Napoli può mettere sul mercato Insigne. Domenica l'ho scritto sulla Gazzetta, lui e Allan potrebbero essere messi sul mercato, ed il Napoli con grande velocità ha fatto un tweet per dire alla Gazza che non sono sul mercato e che è la prima vera bufala dell'estate. Io non ho risposto perché non mi abbasso ai loro livelli, è un livello mistero. Il giorno dopo poi ADL dice che dinanzi ad un'offerta vantaggiosa il club valuterà. Si rendono conto che fanno al Napoli? Non sanno comunicare. E' risaputo che il Napoli dovrà fare almeno una cessione eccellente. Escluso Koulibaly, non perché non lo cedono, ma perché il City non ha fatto l'offerta che avrebbero voluto loro. Il City ha offerto 90mln di euro, il Napoli ne chiede 120 e si sono ritirati. Allan vuole andare al PSG, ma dal Brasile può dire ciò che vuole. Se arriva l'offerta giusta lui va. Insigne poi con tutte quelle polemiche... perché dobbiamo fare gli scemi per andare ciò che dicono certi giornalisti prezzolati. C'è un carro che diffonde stronzate ogni giorno. ADL? Non ha scritto lui il tweet, ha un ufficio comunicazione e quindi parte da lì questa bravata.

Ce l'ho con la società? Ho criticato un tweet. Ma al Napoli ed a ADL ho dato il massimo dei riconoscimenti, da anni dico che è ADL è un genio ed un grande imprenditore, tenendo il Napoli ai massimi livelli in Italia ed in Europa".