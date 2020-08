Malumore da Roma: "Da Dzeko a Milik e se perdiamo pure Veretout meglio non iscriversi!"

Continua ad essere molto caldo l'asse Napoli-Roma, con le due squadre che sono al centro di diverse trattative di mercato, da Milik passando per Jordan Veretout. Non manca il malumore nella capitale. Ecco alcune parole del giornalista Luigi Ferrajuolo a Radio Radio, come riportato da laroma24: "Per ora si parla solo di cessioni… Sostituire Dzeko con Milik è un passo indietro, non uno in avanti. Il nuovo presidente vuole dirci cosa vuole fare? Se dobbiamo sottostare a tutte le richieste del Napoli e vendere anche Veretout, tanto vale non iscriversi al campionato… La Roma venda quelli che non servono, non quelli che servono. È un problema vendere gli esuberi? Ma a vendere Messi sarei bravo pure io…".

Ed ancora c'è anche l'opinione di un altro giornalista vicino alle vicende di casa Roma, ovvero Guido D'Ubaldo: "Dzeko-Juve? Tutto congelato, la Roma vorrebbe avere prima l’ok per Milik. La questione tra Roma e Napoli è molto complessa, non sono due società amiche. E’ chiaro che la richiesta cash di De Laurentiis, per un giocatore che va in scadenza, è una provocazione. E se il Napoli fa un’offerta importante anche Veretout potrebbe partire".