Man United, arriva Casemiro! Principio d'accordo con il Real Madrid, mancano solo le visite

Ci siamo: Casemiro è già virtualmente un nuovo giocatore del Manchester United. L'annuncio arriva dalla società inglese, che ha comunicato sui propri profili di aver raggiunto un principio d'accordo con il Real Madrid per il trasferimento del centrocampista brasiliano, che sarà definitivo una volta superate le visite mediche con i Red Devils.

We are delighted to have reached an agreement in principle for the transfer of @Casemiro 🇧🇷#MUFC