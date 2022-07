Man United, CR7 diventa un caso: domani non partirà per la tournée insieme ai compagni

Cristiano Ronaldo non prenderà parte alla tournée del Manchester United.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo non prenderà parte alla tournée del Manchester United. A riportarlo è Sky Sports Uk, che annuncia la non partenza per Bangkok insieme ai compagni nella giornata di domani.

I Red Devils - sostiene l'emittente - hanno accettato di concedere altro tempo a Cristiano per risolvere i "problemi familiari" che già lo avevano tenuto fuori alla ripresa degli allenamenti degli scorsi giorni. Intanto, l'ex Juve spinge per l'addio e per la destinazione Bayern Monaco.