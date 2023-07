Man United, offerti quasi 50mln per Hojlund: no dell’Atalanta, la richiesta

Rasmus Hojlund è il pezzo pregiato dell'Atalanta, cercato da mezza Europa e per cui i Percassi sperano in un'asta quest'estate.

Rasmus Hojlund è il pezzo pregiato dell'Atalanta, cercato da mezza Europa e per cui i Percassi sperano in un'asta quest'estate. Come scrive il Corriere di Bergamo, la Dea rifiuterà in queste ore una grossa offerta in arrivo dal Manchester United, che The Sun ha quantificato in 40 milioni di sterline, 46 milioni di euro, cifra ritenuta troppo bassa dal quartier generale della Dea, che chiede almeno 60 milioni per liberare l'ex Sturm Graz.

Con la Juventus iscritta alla stessa corsa, la speranza in casa bergamasca è quella di essere spettatori di una gara al rialzo tra i bianconeri e lo United, che si è avvicinato e di molto alle richieste del club e che spera di portare il danese in Inghilterra per rilanciarsi e dare la caccia ai rivali del Manchester City.