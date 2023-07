Man United-Osimhen, quotazioni in forte ribasso: costo elevato e budget mercato limitato

L'obiettivo prioritario del Manchester United sul mercato è un attaccante.

© foto di www.imagephotoagency.it

L'obiettivo prioritario del Manchester United sul mercato è un attaccante. Non un portiere, non un difensore né un centrocampista. Erik ten Hag è stato chiaro - scrive The Athletic in un lungo focus - e ha chiesto per prima cosa un centravanti, magari uno che già conosce la Premier League.

Il media britannico, dunque, fa il nome di Rasmus Hojlund e di Victor Osimhen molto in basso nella lista, considerando anche il prezzo elevato di entrambi (impossibile arrivare al nigeriano) e la necessità di non spendere troppo, considerando che ci sono anche gli altri reparti da rinforzare.