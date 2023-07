Man United su Osimhen e Hojlund? Ten Hag: "Non parliamo di giocatori di altri club"

Uno dei primi club interessati a Victor Osimhen, già dal finire della scorsa stagione, è stato il Manchester United

Uno dei primi club interessati a Victor Osimhen, già dal finire della scorsa stagione, è stato il Manchester United. Col passare delle settimane, e dopo aver conosciuto l'elevata richiesta economica del Napoli, i Red Devils però si sono defilati, puntando forte su altri obiettivi (leggi Hojlund). Erik ten Hag, l'allenatore di Rashford e compagni, in conferenza stampa ha risposto a precisa domanda circa queste voci ed è stato evasivo sul tema: "Non parliamo mai di giocatori sotto contratto con un altro club. I nostri obiettivi sono sullo sfondo e stiamo lavorando per ottenere l'attaccante giusto per la nostra squadra".