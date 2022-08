Man United, Ten Hag prova a blindare CR7: "Programmiamo con lui, voglio che resti"

Malgrado i rumors sempre più insistenti sul suo addio, il tecnico dei Red Devils Erik Ten Hag non sembra aver cambiato idea sul portoghese

Altro giro e altra panchina per Cristiano Ronaldo, subentrato nei 20' finali del match vinto di misura dal suo United in casa del Southampton. Malgrado i rumors sempre più insistenti sul suo addio, il tecnico dei Red Devils Erik Ten Hag non sembra aver cambiato idea sul portoghese: "Voglio che resti, programmiamo il futuro insieme a lui. Sono contento degli attaccanti che ho attualmente a disposizione", ha dichiarato nel dopo-gara. Verità o semplice bluff? Tra le spettatrici interessate c'è anche il Napoli, al quale l'ex Juventus è stato accostato con una certa insistenza negli ultimi giorni.