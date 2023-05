Man Utd, ostacolo per Kane? Ci pensa anche il Real Madrid

Non solo il Manchester United, anche il Real Madrid cerca un nuovo centravanti in vista della prossima finestra di mercato

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo il Manchester United, anche il Real Madrid cerca un nuovo centravanti in vista della prossima finestra di mercato. Come riporta Cadena SER, ai blancos sarebbe stato proposto l'ingaggio di Harry Kane, capitano della Nazionale inglese e cannoniere del Tottenham. Sull'"Uragano" si muovono da tempo i Red Devils, ma per l'emittente spagnola anche il club merengue rappresenta una possibilità.