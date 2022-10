Manchester City, clausola extralarge per Haaland e valida soltanto per l'estero

The Athletic rivela una clausola presente nel contratto di Erling Haaland col Manchester City. Il norvegese infatti ptorebbe lasciare il club

The Athletic rivela una clausola presente nel contratto di Erling Haaland col Manchester City. Il norvegese infatti ptorebbe lasciare il club a partire dal 2024 per la cifra di 200 milioni di euro. Tale somma, però, non è valida per i club di Premier League e mano che il suo contratto si avvicina alla scadenza anche il valore della clausola scenderà. 22 anni, Haaland si è trasferito a Manchester quest'estate dietro il pagamento della clausola di 60 milioni che aveva col Borussia Dortmund. Partenza impressionante per il norvegese, fin qui autore di 20 reti in 13 partite.